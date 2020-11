Sul numero di dicembre - Tagliandi, un'Audi A3 TDI può costare la metà di una Fiat Tipo Multijet (Di venerdì 27 novembre 2020) Pochi ci pensano, ma tra i costi che pesano nella vita di un'auto ci sono anche quelli dei Tagliandi. E se si fanno bene i conti, senza fermarsi ai pregiudizi, non mancano le sorprese. Per esempio, su Quattroruote di dicembre scopriamo che la spesa per cinque anni di manutenzione ordinaria di un'Audi A3 Sportback 30 TDI (nel nostro caso 678 euro) può più che dimezzarsi rispetto a quella di una Fiat Tipo 1.6 Multijet (1.493 euro). Cambiando segmento, si ottengono esiti simili se si mettono a confronto una Renault Clio benzina da 100 CV (717 euro) e una Peugeot 208 di pari potenza (1.869 euro) e, passando alle Suv, se si analizzano una Volvo XC40 D3 Geartronic (1.004 euro) e una Peugeot 3008 BlueHDi 130 (2.196 euro). Questi sono solo alcuni esempi tratti dall'analisi che Quattroruote, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 27 novembre 2020) Pochi ci pensano, ma tra i costi che pesano nella vita di un'auto ci sono anche quelli dei. E se si fanno bene i conti, senza fermarsi ai pregiudizi, non mancano le sorprese. Per esempio, su Quattroruote discopriamo che la spesa per cinque anni di manutenzione ordinaria di un'A3 Sportback 30 TDI (nel nostro caso 678 euro) può più che dimezzarsi rispetto a quella di una1.6(1.493 euro). Cambiando segmento, si ottengono esiti simili se si mettono a confronto una Renault Clio benzina da 100 CV (717 euro) e una Peugeot 208 di pari potenza (1.869 euro) e, passando alle Suv, se si analizzano una Volvo XC40 D3 Geartronic (1.004 euro) e una Peugeot 3008 BlueHDi 130 (2.196 euro). Questi sono solo alcuni esempi tratti dall'analisi che Quattroruote, ...

