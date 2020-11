Natale, ora ci si mette anche il ‘Bocciatore’ seriale a decidere l’ora della nascita di Gesù (Di venerdì 27 novembre 2020) E ci mancava anche il delirio di onnipotenza di Francesco Boccia. Un Ministero, quello degli Affari regionali, che prima del Covid era sempre stato marginale nel governo e invece ora il ministro dice testualmente: “Seguire la messa di Natale, e lo dico da cattolico, due ore prima o far nascere Gesù bambino due ore prima non è eresia. Il Natale non si fa con il cronometro, ma è un atto di fede“. Insomma, il Covid ha fatto emergere le vere pulsioni di certi politici. Chi si crede uno sceriffo, chi un giustiziere, chi un paternalista, chi un profeta e chi una divinità. La pandemia da quando ha colpito l’Italia ha visto i cittadini sopportare non solo i gravi problemi della situazione sanitaria, non solo la grave crisi economica collegata, ma sta subendo anche – a mio parere – le assurde ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) E ci mancavail delirio di onnipotenza di Francesco Boccia. Un Ministero, quello degli Affari regionali, che prima del Covid era sempre stato marginale nel governo e invece ora il ministro dice testualmente: “Seguire la messa di, e lo dico da cattolico, due ore prima o far nascerebambino due ore prima non è eresia. Ilnon si fa con il cronometro, ma è un atto di fede“. Insomma, il Covid ha fatto emergere le vere pulsioni di certi politici. Chi si crede uno sceriffo, chi un giustiziere, chi un paternalista, chi un profeta e chi una divinità. La pandemia da quando ha colpito l’Italia ha visto i cittadini sopportare non solo i gravi problemisituazione sanitaria, non solo la grave crisi economica collegata, ma sta subendo– a mio parere – le assurde ...

repubblica : Covid, anticipare di qualche ora la messa di Natale: il governo tratta con la Cei - Capezzone : Stamattina a @mattino5 CLIPPINO 1 (grazie a ?@strange_days_82?) I responsabili del lockdown strisciante ora ci fann… - LucaBizzarri : Ogni santo anno c’è un motivo (ora è il virus ma gli anni scorsi era uguale) per cui a Novembre c’è qualcuno che ri… - Nika2314077939 : Gente che si lamenta xche' scoccia anticipare di un'ora.. Forse poco piu'.. Il cenone di Natale. Ma non si sono res… - stillvsyri : però dai mi è arrivato il mio regalo di natale ieri ora non posso più chiedere la felpa di lou ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Natale ora Natale, ora ci si mette anche il ‘Bocciatore’ seriale a decidere l’ora della nascita di… Il Fatto Quotidiano Quali videogames regalare a Natale? I nostri consigli Parte 1

Una lista dei migliori giochi da regalare in questo Natale 2020. Da Demon's Souls a Forza Horizon 4. I nostri consigli in questa prima parte.

Il lavoro dei sogni: sarete pagati per vedere film di Natale

Ce n’è per tutti i gusti, da “Mamma ho perso l’aereo” o “The Polar Express”. Il vostro compito sarà quello di vedere 25 film natalizi in 25 giorni. Ecco come candidarsi ...

Una lista dei migliori giochi da regalare in questo Natale 2020. Da Demon's Souls a Forza Horizon 4. I nostri consigli in questa prima parte.Ce n’è per tutti i gusti, da “Mamma ho perso l’aereo” o “The Polar Express”. Il vostro compito sarà quello di vedere 25 film natalizi in 25 giorni. Ecco come candidarsi ...