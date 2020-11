Napoli, sequestrate oltre 1 milione di mascherine non a norma (Di venerdì 27 novembre 2020) Le mascherine non a norma sequestrate dalla Guardia di finanza sono state devolute a enti no profit della città e della Campania. La Procura della Repubblica di Napoli ha disposto il sequestro di oltre un milione di mascherine non a norma, tra chirurgiche, semi-maschere facciali e visiere facciali, destinate al mercato ma prive dei requisiti Leggi su 2anews (Di venerdì 27 novembre 2020) Lenon adalla Guardia di finanza sono state devolute a enti no profit della città e della Campania. La Procura della Repubblica diha disposto il sequestro diundinon a, tra chirurgiche, semi-maschere facciali e visiere facciali, destinate al mercato ma prive dei requisiti

