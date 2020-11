Lapo Elkann a Verissimo ricorda Maradona: “E’ come se fossi morto io” (Di venerdì 27 novembre 2020) Nella puntata di Verissimo del 28 novembre 2020 non può mancare il ricordo, l’addio a Maradona e Lapo Elkann è tra coloro che piangono la sua morte come se fosse andato via un fratello. Lapo Elkann è ben più che addolorato, conosceva bene Maradona ma sente che è come se fosse morto lui perché le loro storie sono in parte simili, perché sono stati sopraffatti dalle stesse dipendenze e fragilità. Le loro origini da mondi opposti ma Lapo sa che errori, dolori, sofferenze li hanno sempre accomunati. Ed è proprio ciò che hanno fatto molti in passato, accomunare i loro nomi e lui ne era orgoglioso nonostante tutto, certo non per gli sbagli. A Verissimo Lapo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 27 novembre 2020) Nella puntata didel 28 novembre 2020 non può mancare il ricordo, l’addio aè tra coloro che piangono la sua mortese fosse andato via un fratello.è ben più che addolorato, conosceva benema sente che èse fosselui perché le loro storie sono in parte simili, perché sono stati sopraffatti dalle stesse dipendenze e fragilità. Le loro origini da mondi opposti masa che errori, dolori, sofferenze li hanno sempre accomunati. Ed è proprio ciò che hanno fatto molti in passato, accomunare i loro nomi e lui ne era orgoglioso nonostante tutto, certo non per gli sbagli. A...

