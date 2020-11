Helen Mirren e l’età: «Voglio invecchiare vergognosamente, non in modo garbato» (Di venerdì 27 novembre 2020) Helen Mirren, bellezza non convenzionale dai mille volti sfoglia la gallery ««Voglio invecchiare vergognosamente, non mi interessa portare l’età che avanza con garbo». Difficile credere che questa frase sia stata pronunciata da un’attrice di Hollywood, categoria sempre molto attenta a nascondere – piuttosto che esaltare – gli anni che passano. Eppure Helen Mirren, 75 anni, l’ha pronunciata davvero. Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di venerdì 27 novembre 2020), bellezza non convenzionale dai mille volti sfoglia la gallery ««, non mi interessa portareche avanza con garbo». Difficile credere che questa frase sia stata pronunciata da un’attrice di Hollywood, categoria sempre molto attenta a nascondere – piuttosto che esaltare – gli anni che passano. Eppure, 75 anni, l’ha pronunciata davvero. Leggi anche › ...

Parlando con Harper’s Bazaar dell’età che avanza, la Mirren appare altrettanto non convenzionale. «Voglio invecchiare in modo vergognoso», ha spiegato, «non mi interessa farlo con grazia».

La vedova Winchester

Helen Mirren interpreta Sarah Winchester, una ricca ereditiera che si crede perseguitata dai fantasmi delle persone uccise con le armi da fuoco prodotte dalla sua famiglia.

