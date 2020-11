Domani va in onda Space Beyond, il documentario sulla missione di Luca Parmitano (Di venerdì 27 novembre 2020) Un sabato sera in orbita: sarà possibile Domani, dalle 21:15 su Sky Arte e in streaming su Now Tv, quando per la prima volta verrà trasmesso Space Beyond, il documentario ufficiale dedicato alla missione spaziale più recente di Luca Parmitano, conclusa lo scorso 6 febbraio. Un film di cui Wired è media partner. Realizzato con il patrocinio delle agenzie spaziali italiana ed europea, dell’Ambasciata italiana a Berlino e con il supporto tecnico di Nasa, Roscosmos e di Ibm, il documentario è stato scritto e diretto dal regista messinese Francesco Cannavà. Prodotto da Skylight Italia, Beagle Media, 8RoadFilm e LattePlus Berlin Film Production, Space Beyond punta verso una intersezione tra cinema sperimentale e divulgazione ... Leggi su wired (Di venerdì 27 novembre 2020) Un sabato sera in orbita: sarà possibile, dalle 21:15 su Sky Arte e in streaming su Now Tv, quando per la prima volta verrà trasmesso, ilufficiale dedicato allaspaziale più recente di, conclusa lo scorso 6 febbraio. Un film di cui Wired è media partner. Realizzato con il patrocinio delle agenzie spaziali italiana ed europea, dell’Ambasciata italiana a Berlino e con il supporto tecnico di Nasa, Roscosmos e di Ibm, ilè stato scritto e diretto dal regista messinese Francesco Cannavà. Prodotto da Skylight Italia, Beagle Media, 8RoadFilm e LattePlus Berlin Film Production,punta verso una intersezione tra cinema sperimentale e divulgazione ...

