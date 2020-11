De Micheli apre all'ipotesi di tornare in classe anche il sabato e la domenica (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - "Le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi". E' quanto afferma in un'intervista a la Repubblica la ministra dei Trasporti Paola De Micheli un relazione alla prospettiva dell'anno scolastico. Quanto alla pericolosità dei trasporti per la trasmissione del virus, afferma: "Nessuno mi ha portato uno studio che dimostri che i trasporti sono la principale ragione della crescita della curva. Ho sentito troppi scienziati parlare a braccio, in questo periodo. Poichè la politica, però, non si muove solo per scienza esatta, ma anche per rassicurare i cittadini". E assicura che "le Regioni hanno messo a disposizione quasi diecimila bus aggiuntivi in tutto il Paese con le risorse assegnate dal Governo. Sono pronti a scendere in strada, alcune città hanno già codificato le corse ... Leggi su agi (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - "Le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi". E' quanto afferma in un'intervista a la Repubblica la ministra dei Trasporti Paola Deun relazione alla prospettiva dell'anno scolastico. Quanto alla pericolosità dei trasporti per la trasmissione del virus, afferma: "Nessuno mi ha portato uno studio che dimostri che i trasporti sono la principale ragione della crescita della curva. Ho sentito troppi scienziati parlare a braccio, in questo periodo. Poichè la politica, però, non si muove solo per scienza esatta, maper rassicurare i cittadini". E assicura che "le Regioni hanno messo a disposizione quasi diecimila bus aggiuntivi in tutto il Paese con le risorse assegnate dal Governo. Sono pronti a scendere in strada, alcune città hanno già codificato le corse ...

fisco24_info : De Micheli apre all'ipotesi di tornare in classe anche il sabato e la domenica: AGI - 'Le scuole vanno riaperte qua… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: De Micheli apre all'ipotesi di tornare in classe anche il sabato e la domenica - Agenzia_Italia : De Micheli apre all'ipotesi di tornare in classe anche il sabato e la domenica - Paolo_Micheli : No, non sono le Cascate del Niagara... è solo #dissestoidrogeologico. #Maltempo in #Calabria, forti piogge a Isola… - apemusicale : Alla scoperta di #MarinoFaliero l'opera che questa sera apre in diretta @raicinque e @Radio3tweet il cartellone di… -

Ultime Notizie dalla rete : Micheli apre De Micheli apre all'ipotesi di tornare in classe anche il sabato e la domenica AGI - Agenzia Italia De Micheli apre all'ipotesi di tornare in classe anche il sabato e la domenica

Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi". E' quanto afferma in un'intervista a la Repubblica la ministra dei Trasporti Paola De Micheli un relazione alla prospettiva dell'anno scolastico.

"La scuola apra a gennaio ma con orari diversi e lezioni anche sabato e domenica"

Gli enti locali chiedono al governo di non far rientrare in classe i ragazzi da mercoledì 9 dicembre ma di attendere l'Epifania. La ministra De Micheli risponde proponendo l'entrata a mezzogiorno e le ...

Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi". E' quanto afferma in un'intervista a la Repubblica la ministra dei Trasporti Paola De Micheli un relazione alla prospettiva dell'anno scolastico.Gli enti locali chiedono al governo di non far rientrare in classe i ragazzi da mercoledì 9 dicembre ma di attendere l'Epifania. La ministra De Micheli risponde proponendo l'entrata a mezzogiorno e le ...