Covid | lieve calo di ricoveri all’ospedale Cotugno di Napoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodisi registra, nelle ultime ore, undei. I reparti hanno raggiunto un nuovo equilibrio tra pazienti dimessi, traferiti e ricoverati. Il nosocomio partenopeo, specializzato in malattie infettive, come si legge sull’edizione odierna de Il Mattino, da giorni non ha più la fila di macchine e di autoambulanze all’esterno dell’ingresso. Dopo settimane di marasma, dovuto all’aumento dei contagi di coronavirus in città, le rianimazioni tornano a respirare anche se i malati continuano ad arrivare e il virus, al momento, sembra tutt’altro che sconfitto. Una situazione analoga si registra anche al anche al Policlinico della Federico II dove negli ultimi giorni si è alleggerito il ...