Covid Fiumicino, i positivi salgono a 244 (Di venerdì 27 novembre 2020) Continua la salita dei casi a Fiumicino secondo i dati forniti oggi dalla . 'I positivi sono uno più di ieri ' - dichiara il sindaco di Esterino Montino, nel comunicare l'andamento dei contagi tra i ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 novembre 2020) Continua la salita dei casi asecondo i dati forniti oggi dalla . 'Isono uno più di ieri ' - dichiara il sindaco di Esterino Montino, nel comunicare l'andamento dei contagi tra i ...

Big_Notizie : #Fiumicino, frenata dei contagi da Covid-19. Oggi solo un positivo - infoiteconomia : L aeroporto di Fiumicino attiva i corridoi Covid-tested per i voli tra Roma e Usa: non serve la quarantena - infoiteconomia : Fiumicino, da dicembre «corridoi Covid»: per chi arriva dagli Usa solo tamponi e niente quarantena - infoiteconomia : Fiumicino primo scalo europeo ad attivare corridoi “Covid Tested” tra Roma e USA - CristinaPiloni : RT @HotelNerdsBlog: Roma Fiumicino: voli collaudati Covid-19 da e per gli USA - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fiumicino Covid Fiumicino, i positivi salgono a 244 Il Messaggero Covid Fiumicino, i positivi salgono a 244

Continua la salita dei casi Covid-19 a Fiumicino secondo i dati forniti oggi dalla Asl Roma 3. «I positivi sono uno più di ieri» - dichiara il sindaco ...

Coronavirus Fiumicino: 244 positivi, scende la percentuale a Isola Sacra

“Secondo i dati che mi ha da poco fornito la Asl Rm 3, oggi i positivi sul territorio comunale sono 244, uno più di ieri”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Analizzando i dati – a ...

Continua la salita dei casi Covid-19 a Fiumicino secondo i dati forniti oggi dalla Asl Roma 3. «I positivi sono uno più di ieri» - dichiara il sindaco ...“Secondo i dati che mi ha da poco fornito la Asl Rm 3, oggi i positivi sul territorio comunale sono 244, uno più di ieri”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Analizzando i dati – a ...