Sampdoria-Genoa, le formazioni ufficiali (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono state rese note le formazione di Sampdoria e Genoa in vista del Derby della Lanterna in Coppa Italia, queste le scelte: Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Adrien Silva, Thorsby; Leris, Verre, Jankto; La Gumina. All. Ranieri Genoa (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Zapata, Bani; Ghiglione, Sturaro, Rovella, Zajc, Pellegrini; Shomurodov, Scamacca. All: Maran.

