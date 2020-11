M5S: emendamento a manovra per tassare e-cigarette, è corsa a firmarlo (3) (Di giovedì 26 novembre 2020) (Adnkronos) - Da qui la proposta emendativa che "mira a modificare il regime fiscale vigente per i prodotti di tabacco riscaldato che, immessi nel mercato italiano nella seconda metà del 2014, godono di una tassazione differenziata e agevolata che fino al 2018 è consistita nell'applicazione di un'accisa pari al 50 per cento dell'accisa media sulle sigarette tradizionali (decreto legislativo n. 188/2014), mentre nel 2019 è stata ridotta, assestandosi – da allora ad oggi - al 25 per cento della stessa accisa media (decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 136/2018)". L'emendamento intende quindi "applicare gradatamente la revisione del regime fiscale, prevedendo uno sgravio fiscale per i prodotti a tabacco riscaldato pari: al 70% nel 2021; al 60% nel 2022; al 50% (livello previsto originariamente) a decorrere dal 2023". "Ora che non mi sento ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) (Adnkronos) - Da qui la proposta emendativa che "mira a modificare il regime fiscale vigente per i prodotti di tabacco riscaldato che, immessi nel mercato italiano nella seconda metà del 2014, godono di una tassazione differenziata e agevolata che fino al 2018 è consistita nell'applicazione di un'accisa pari al 50 per cento dell'accisa media sulle sigarette tradizionali (decreto legislativo n. 188/2014), mentre nel 2019 è stata ridotta, assestandosi – da allora ad oggi - al 25 per cento della stessa accisa media (decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 136/2018)". L'intende quindi "applicare gradatamente la revisione del regime fiscale, prevedendo uno sgravio fiscale per i prodotti a tabacco riscaldato pari: al 70% nel 2021; al 60% nel 2022; al 50% (livello previsto originariamente) a decorrere dal 2023". "Ora che non mi sento ...

All'approvazione si è giunti dopo la bocciatura degli emendamenti presentati dal M5s. La discussione generale era stata svolta nella scorsa seduta del Consiglio. Il documento approvato si articola in ...

(AUDIO LETTURA DELL'ARTICOLO PER IPO E NON VEDENTI NEL PLAYER IN BASSO) - Il governo accelera il lavoro sul nuovo, quarto round di ristori, estesi alle categor ...

