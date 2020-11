Gazzetta: Inter, lungo confronto tra Conte e la squadra nello spogliatoio (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo la sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid, Antonio Conte ha avuto un lungo confronto con la squadra nello spogliatoio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Ieri, dopo la sconfitta, Antonio si è barricato nello spogliatoio e ha tenuto a rapporto la truppa senza i dirigenti: niente urla, ma un lungo colloquio nel momento più delicato della sua gestione“. La rosea parla anche di Vidal, che si è fatto espellere al 33?. “E con una follia del nervosissimo Vidal: questa doppia ammonizione è solo l’ultima pagina del suo romanzone contro i Blancos dopo le discusse eliminazioni ai tempi del Bayern. Sarà multato duramente per quel rosso insensato”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo la sconfitta dell’contro il Real Madrid, Antonioha avuto uncon la. Lo scrive ladello Sport. “Ieri, dopo la sconfitta, Antonio si è barricatoe ha tenuto a rapporto la truppa senza i dirigenti: niente urla, ma uncolloquio nel momento più delicato della sua gestione“. La rosea parla anche di Vidal, che si è fatto espellere al 33?. “E con una follia del nervosissimo Vidal: questa doppia ammonizione è solo l’ultima pagina del suo romanzone contro i Blancos dopo le discusse eliminazioni ai tempi del Bayern. Sarà multato duramente per quel rosso insensato”. L'articolo ilNapolista.

napolista : Gazzetta: #Inter, lungo confronto tra #Conte e la squadra nello spogliatoio Non c’erano i dirigenti presenti. “Nien… - Apollue : @_onitram_ @GioDanella @juventusfc Diversi da voi sicuro - LukakuMaurizio : @Gazzetta_it L’unica a essere di troppo è l’Inter in UCL, andate a dormire ora! ????? - SpazioInter : GdS - 'Inter pigra anche ieri', aspre critiche a Conte, Vidal e non solo - - interliveit : Buongiorno Nerazzurri! Ecco l'#Inter sui giornali: Gazzetta dello Sport -> -