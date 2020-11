Avellino, inizia un mese di fuoco (Di giovedì 26 novembre 2020) Facendo scorrere la classifica del girone C della Serie C balza subito all’occhio una cosa. Al settimo posto, in piena zona playoff, troviamo l’Avellino con 15 punti e fin qui ci sarebbe ben poco di cui stupirsi. Se guardiamo meglio, però, ci accorgiamo che la squadra di Piero Braglia ha disputato solo otto giornate, quattro in meno della capolista Ternana. Da molto tempo, infatti, tra gli irpini è vero e proprio allarme Covid. Sono ormai quasi quaranta i cicli di tamponi effettuati tra i giocatori e lo staff che, purtroppo, stanno confermando le varie positività. È di un paio di giorni fa la notizia per cui un tesserato, sulla via della guarigione, si sarebbe ripositivizzato. Il focolaio ha ovviamente influito su questa parte di stagione, costringendo l’Avellino a rinviare le ultime tre sfide di campionato. Da questa domenica, nella speranza che si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Facendo scorrere la classifica del girone C della Serie C balza subito all’occhio una cosa. Al settimo posto, in piena zona playoff, troviamo l’con 15 punti e fin qui ci sarebbe ben poco di cui stupirsi. Se guardiamo meglio, però, ci accorgiamo che la squadra di Piero Braglia ha disputato solo otto giornate, quattro in meno della capolista Ternana. Da molto tempo, infatti, tra gli irpini è vero e proprio allarme Covid. Sono ormai quasi quaranta i cicli di tamponi effettuati tra i giocatori e lo staff che, purtroppo, stanno confermando le varie positività. È di un paio di giorni fa la notizia per cui un tesserato, sulla via della guarigione, si sarebbe ripositivizzato. Il focolaio ha ovviamente influito su questa parte di stagione, costringendo l’a rinviare le ultime tre sfide di campionato. Da questa domenica, nella speranza che si ...

DoveSiVaQuestaS : Inizia la nostra settimana Siamo operativi, chiamateci DAL #mecoledì ALLA #domenica ASPORTO DALLE 18 ALLE 22:00 •… - ilCiriaco : #Irpinia Us Avellino, inizia il lavoro in vista del Catania - MuseoSportMdS : #23Novembre1980 È domenica e ad Avellino gli appassionati di calcio esultano. Ascoli sconfitto 4-2, punti d'oro in… - irpiniatimes1 : Us Avellino, due recuperi in casa biancoverde. L’infermeria inizia a svuotarsi -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino inizia Avellino, inizia un mese di fuoco Metropolitan Magazine Altro decesso per covid al Moscati di Avellino, 77 morti dal primo settembre

Altro decesso per covid al Moscati di Avellino, 77 morti dal primo settembre. Continua la strage di anziani, a causa del covid – 19, ...

Avellino, inizia un mese di fuoco

Inizia per l'Avellino un vero e proprio tour de force con otto gare in meno di un mese. Ecco il programma delle partite e dei recuperi.

Altro decesso per covid al Moscati di Avellino, 77 morti dal primo settembre. Continua la strage di anziani, a causa del covid – 19, ...Inizia per l'Avellino un vero e proprio tour de force con otto gare in meno di un mese. Ecco il programma delle partite e dei recuperi.