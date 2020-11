Uomini e Donne: Maria S. è morta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lutto ad ‘Uomini e Donne’. Una delle più amate protagoniste di qualche edizione fa del programma di Maria De Filippi è morta. Si tratta di Maria S. del trono over. L’annuncio ufficiale della sua scomparsa è stato dato da Anna Tedesco (amica di Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani) sul proprio account Instagram, attraverso una serie di Stories: “Rip Maria S. Un altro lutto. Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao Maria” Quel “METTITI IN GINOCCHIO” che non dimenticheremo mai. pic.twitter.com/NQT3JmSiy1 — Trash Italiano (@trash italiano) November 24, 2020 Solo ... Leggi su gossipblog (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lutto ad ‘’. Una delle più amate protagoniste di qualche edizione fa del programma diDe Filippi è. Si tratta diS. del trono over. L’annuncio ufficiale della sua scomparsa è stato dato da Anna Tedesco (amica di Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani) sul proprio account Instagram, attraverso una serie di Stories: “RipS. Un altro lutto. Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao” Quel “METTITI IN GINOCCHIO” che non dimenticheremo mai. pic.twitter.com/NQT3JmSiy1 — Trash Italiano (@trash italiano) November 24, 2020 Solo ...

