Scontro Pd-M5S in Cdm, Calabria ancora senza commissario (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov – La Calabria è ancora senza commissario per la sanità. Ieri infatti il Consiglio dei ministri, dopo lo Scontro tra Pd e M5S sul nome di Narciso Mostarda, proposto dai dem, si è risolto con un nulla di fatto. Sì, perché i 5 Stelle a quanto pare spingevano per l’ex prefetto Luigi Varratta, osteggiato invece dal Pd. Insomma, dopo le dimissioni di Cotticelli e Zuccatelli e la rinuncia di Gaudio – perché la moglie non voleva trasferirsi a Catanzaro -, e dopo un aspro confronto durato fino a tarda notte su Mostarda, medico che dirige la Asl Roma 6, e sull’ex prefetto di Reggio Calabria Varratta, i calabresi restano ancora senza commissario. Un balletto ignobile, una tragica farsa che prosegue da settimane – con tanto di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov – Laper la sanità. Ieri infatti il Consiglio dei ministri, dopo lotra Pd e M5S sul nome di Narciso Mostarda, proposto dai dem, si è risolto con un nulla di fatto. Sì, perché i 5 Stelle a quanto pare spingevano per l’ex prefetto Luigi Varratta, osteggiato invece dal Pd. Insomma, dopo le dimissioni di Cotticelli e Zuccatelli e la rinuncia di Gaudio – perché la moglie non voleva trasferirsi a Catanzaro -, e dopo un aspro confronto durato fino a tarda notte su Mostarda, medico che dirige la Asl Roma 6, e sull’ex prefetto di ReggioVarratta, i calabresi restano. Un balletto ignobile, una tragica farsa che prosegue da settimane – con tanto di ...

