Piste da sci chiuse ufficialmente: pro, contro e perché (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il prossimo DPCM riguarderà anche la chiusura delle Piste da sci, argomento di cui negli ultimi giorni si sta discutendo molto. Ora, però, è quasi una certezza e gli operatori del settore (compresi albergatori e ristoratori) sono scontenti e preoccupati! Si attende la decisione di Bruxelles La Lombardia potrebbe diventare arancione a breve ma, a prescindere da questo, sembra che a dicembre e gennaio le Piste da sci

AndreaOrlandosp : Quelli che hanno proposto la riapertura delle piste da sci sapevano benissimo che era irricevibile. Continua un dep… - HuffPostItalia : Zaia: 'Se le piste da sci dovranno restare chiuse, sia così in tutta Europa' - paoloroversi : Se per le #vacanze di Natale riaprono le piste da #sci la terza ondata a gennaio è certa. #COVID19 - vinnix63 : Scritto più di 400 anni fa...dove s’è persa l’umanità nel frattempo? Nei mojto? Negli spritz? In spiaggia? In disco… - emanuelapetrucc : RT @rubio_chef: Non ho ancora capito se contano di più gli ospedali, o le piste da sci #sci -