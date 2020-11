Napoli in lutto per Diego, il sindaco: “Intitoliamogli lo stadio” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Napoli in lutto per la morte di Diego Maradona. Il sindaco De Magistris: “Intitoliamo lo Stadio San Paolo al nostro campione”. Napoli – Napoli in lutto per Diego Armando Maradona. La notizia della morte del Pibe de Oro è stata accolta con molto dolore dalla città partenopea. Il sindaco De Magistris, che ha proclamato il lutto cittadino, ha proposto di intitolare lo stadio San Paolo all’argentino. Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!!— Luigi de Magistris (@demagistris) November 25, 2020 Napoli in lutto per Diego Napoli piange Diego Armando Maradona. La scomparsa dell’argentino è stata ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 25 novembre 2020)inper la morte diMaradona. IlDe Magistris: “Intitoliamo lo Stadio San Paolo al nostro campione”.inperArmando Maradona. La notizia della morte del Pibe de Oro è stata accolta con molto dolore dalla città partenopea. IlDe Magistris, che ha proclamato ilcittadino, ha proposto di intitolare lo stadio San Paolo all’argentino. Intitoliamo lo Stadio San Paolo aArmando Maradona!!!— Luigi de Magistris (@demagistris) November 25, 2020inperpiangeArmando Maradona. La scomparsa dell’argentino è stata ...

