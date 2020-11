Morta a scuola a 10 anni | caduta durante l’ora di Educazione Fisica

Leggi su chenews

(Di mercoledì 25 novembre 2020) A Palermo, una bambina di 10all’interno della. Avrebbe battuto la testadi. Il Vittorio Emanuele Orlando (Fonte foto: Web)Una bambina di soli 10, era rientrata come tutti i coetanei, da poco a. Oggi purtroppo, è stato l’ultimo giorno, non vi farà mai più ritorno. La piccola, in tenerissima età, èall’interno dell’istituto. Pare abbia battuto la testa. Leggi anche >>> Moglie gli da il buongiorno, trova una flebo: infermiere si uccide in attesa di tamponeneldiLa bambina avrebbe battuto la testa scivolando in corsa, ...