Meghan Markle rivela di aver perso un bambino a luglio: "Ho avuto un aborto spontaneo" Meghan Markle ha perso un bambino a luglio: "Ho avuto un aborto spontaneo. Ho sentito un crampo acuto e sono caduta a terra". La duchessa di Sussex lo rivela in un articolo sul New York Times. "Era una mattina iniziata come le altre: preparare la colazione, dar da mangiare al cane, prendere le vitamine, trovare quel calzino mancante, raccogliere il pastello rotolato sotto il tavolo, raccogliere i miei capelli prima di tirare fuori mio figlio dalla culla", scrive Markle, che ha sposato il Principe Harry nel 2018. "Dopo aver cambiato il pannolino del mio primogenito,

