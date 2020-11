Ma chi è Emily, la ragazza citata in continuazione da Tommaso Zorzi al Grande Fratello? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Molti telespettatori si stanno domandando chi è Emily, la ragazza che Tommaso Zorzi e gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 5 citano in continuazione all’interno della Casa. Le persone che seguono i social sanno tutto di lei, dal momento che Emily è sì una ragazza, ma allo stesso tempo un tormentone inventato in modo del tutto inconsapevole da una precisa persona. Siete curiosi di conoscere la verità su Emily? Vi accontentiamo subito. Chi è Emily del Grande Fratello Vip 5 Emily è un tormentone nato da Carima, un’influencer di 27 anni con oltre 300 mila follower su Instagram (@carimadituttoedipiuofficial) e un’autentica star su TikTok. Le ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 25 novembre 2020) Molti telespettatori si stanno domandando chi è, lachee gli altri concorrenti delVip 5 citano inall’interno della Casa. Le persone che seguono i social sanno tutto di lei, dal momento cheè sì una, ma allo stesso tempo un tormentone inventato in modo del tutto inconsapevole da una precisa persona. Siete curiosi di conoscere la verità su? Vi accontentiamo subito. Chi èdelVip 5è un tormentone nato da Carima, un’influencer di 27 anni con oltre 300 mila follower su Instagram (@carimadituttoedipiuofficial) e un’autentica star su TikTok. Le ...

