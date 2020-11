Juventus | Guardalà svela | “Kulusevski non è al meglio”

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Con la vittoria di ieri sera ottenuta contro il Ferencvaros, laha ottenuto l’accesso agli ottavi di finale di Champions League con due giornate d’anticipo. Questa è stata una delle poche note liete per i bianconeri, che sono riusciti a strappare tre punti fondamentali grazie ad una rete siglata dal solito Alvaro Morata nel corso dei minuti finali dell’incontro. Una brutta prestazione per la squadra di Andrea Pirlo, che ha compiuto un mezzo passo indietro rispetto all’ultima gara disputata in campionato contro il Cagliari, soprattutto dal punto di vista del gioco. I campioni d’Italia sono stati lenti per gran parte della partita, mettendo in mostra un atteggiamento superficiale che di certo non potrà soddisfare il proprio allenatore. LEGGI ANCHE:, Ronaldo fa 34 in Champions League: vicino un nuovo record LEGGI ANCHE: ...