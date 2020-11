Grammy, Beyoncé superstar: con nove nomination punta al Guinness dei primati (Di mercoledì 25 novembre 2020) Potrebbe essere una Beyoncé da record quella della 63esima edizione dei Grammy Awards , in programma a Los Angeles il 31 gennaio. Con le nove candidature ottenute infatti Queen Bey potrebbe fare la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 novembre 2020) Potrebbe essere unada record quella della 63esima edizione deiAwards , in programma a Los Angeles il 31 gennaio. Con lecandidature ottenute infatti Queen Bey potrebbe fare la ...

cIearheart : RT @HuertDeAuteuil: Immaginate essere così iconici da ricevere un Grammy per un album in cui letteralmente mandi a fanculo i Grammy. Beyo… - mmartilivess : RT @HuertDeAuteuil: Immaginate essere così iconici da ricevere un Grammy per un album in cui letteralmente mandi a fanculo i Grammy. Beyo… - Marilenapas : RT @RepSpettacoli: Grammy 2021, Beyoncé è la regina delle nomination [aggiornamento delle 21:42] - 9ipsoiure7 : RT @HuertDeAuteuil: Immaginate essere così iconici da ricevere un Grammy per un album in cui letteralmente mandi a fanculo i Grammy. Beyo… - bloodfloodd : RT @HuertDeAuteuil: Immaginate essere così iconici da ricevere un Grammy per un album in cui letteralmente mandi a fanculo i Grammy. Beyo… -

Ultime Notizie dalla rete : Grammy Beyoncé Grammy Awards 2020, tra sorprese e artisti “snobbati” Billboard Italia