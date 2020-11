Eto’o consiglia il Barcellona | “Messi sta invecchiando Si pensi al futuro…”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Samuel Eto'oile lo fa in riferimento ai possibili futuri acquisti nel reparto avanzato dove, inevitabilmente, non si potrà fare ancora troppo a lungo affidamento solo su Lionel Messi. L'ex attaccante anche dell'Inter ha parlato nel corso di un intervento a LaLiga Santader Ambassadors Season dove ha detto la sua sui possibili affari che il club catalano potrebbe fare in ottica delle prossime annate.Eto'o: "L'età avanza anche per Messi..."caption id="attachment 1055427" align="alignnone" width="530" Youssoufa Moukoko (getty images)/caption"Io credo che ildovrebbe cercare di acquistare almeno un giovane attaccante. Penso al giovane del Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko. Secondo me sarà davvero un crack", ha detto Eto'o che poi ha proseguito. "Messi ha ancora qualche anno ma l'età avanza anche per lui. ...