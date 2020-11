Diego Armando Maradona | oltre il calcio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Sembra di girovagare in una strada buia e tempestata di spettri, una viuzza che potrebbe materializzarsi in qualche incubo. Poi ti svegli, ma non è stato un incubo. Hai preso contatto con un’esperienza reale. Quelle esperienze che ogni appassionato del mondo delnon vorrebbe udire mai una volta nella vita. Quelle in cui perdi un punto di riferimento, che ha fatto grande milioni di persone, stella delmondiale, si è spento all’età di 60 anni, a causa di un arresto cardiaco nella sua casa, lasciando un vuoto enorme. Poche settimane fa aveva compiuto gli anni, 60 candeline, poi un crollo fisico e psicologico che lo ha portato ad una operazione alla testa. Sembrava che tutto andasse bene, poi il collasso. Un infarto ha stroncato una vita vissuta al massimo tra eccessi e ...