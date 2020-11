Uomini e Donne | è morta Maria S

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 25 novembre 2020)S Lutto a. E’S., dama del trono over che per anni ha figurato nel parterre del dating show di Canale5. A dare la notizia è stata Anna Tedesco, anch’ella ex partecipante del programma, che su Instagram ha annunciato la scomparsa della donna e l’ha ricordata con dolci e sentite parole: RipS. Un altro lutto. Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao“. Solo poche settimane fa, su una pagina Facebook a lei dedicata, la figlia aveva annunciato che la mamma era ricoverata all’ospedale Cannizzaro di Catania causa Covid-19 e ...