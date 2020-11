Simona Ventura nostalgica: “Quella vittoria? Un coltello nei pregiudizi” (Di martedì 24 novembre 2020) Simona Ventura nostalgica, la conduttrice ricorda un momento del passato che nessuno telespettatore potrà mai dimenticare, si parla di Isola dei Famosi. foto facebookDobbiamo tornare indietro nel tempo, a quando l’Isola dei Famosi, storico reality era ancora in onda su Rai Due e al timone della trasmissione ci stava l’ex moglie di Stefano Bettarini, la stessa che lo ha portato al successo e che molti anni dopo ha partecipato come naufraga. Sono passati oltre dieci anni dal momento che oggi la conduttrice decide di condividere sui social, nello specifico la puntata finale dell’edizione del 2008 che ha visto vittorioso Vladimir Luxuria che aveva da poco sepolto il suo vestito da politica, seguita da ancora una quasi sconosciuta Belen Rodriguez. “Era il 24 novembre 2008, quando in una entusiasmante edizione dell’ isola ... Leggi su chenews (Di martedì 24 novembre 2020), la conduttrice ricorda un momento del passato che nessuno telespettatore potrà mai dimenticare, si parla di Isola dei Famosi. foto facebookDobbiamo tornare indietro nel tempo, a quando l’Isola dei Famosi, storico reality era ancora in onda su Rai Due e al timone della trasmissione ci stava l’ex moglie di Stefano Bettarini, la stessa che lo ha portato al successo e che molti anni dopo ha partecipato come naufraga. Sono passati oltre dieci anni dal momento che oggi la conduttrice decide di condividere sui social, nello specifico la puntata finale dell’edizione del 2008 che ha visto vittorioso Vladimir Luxuria che aveva da poco sepolto il suo vestito da politica, seguita da ancora una quasi sconosciuta Belen Rodriguez. “Era il 24 novembre 2008, quando in una entusiasmante edizione dell’ isola ...

