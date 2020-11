J.R.R. Tolkien: saggi inediti sulla Terra di Mezzo verranno pubblicati nel 2021 (Di martedì 24 novembre 2020) HarperCollins annuncia la pubblicazione di una raccolta di saggi inediti sulla Terra di Mezzo scritti da J.R.R. Tolkien nel corso della sua vita. Pochi romanzi sono amati dal pubblico come l'epoca saga de Il signore degli anelli. Ecco perché lo sterminato pubblico di lettori di J.R.R. Tolkien sarà entusiasta di apprende la notizia della pubblicazione di alcuni saggi inediti dello scrittore britannico sulla Terra di Mezzo in arrivo a giugno 2021. Come svela il Guardian, HarperCollins si prepara a pubblicare una nuova collezione di saggi firmati da J.R.R. Tolkien intitolati The Nature of Middle-earth. Il direttore di HarperCollins Chris ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 novembre 2020) HarperCollins annuncia la pubblicazione di una raccolta didiscritti da J.R.R.nel corso della sua vita. Pochi romanzi sono amati dal pubblico come l'epoca saga de Il signore degli anelli. Ecco perché lo sterminato pubblico di lettori di J.R.R.sarà entusiasta di apprende la notizia della pubblicazione di alcunidello scrittore britannicodiin arrivo a giugno. Come svela il Guardian, HarperCollins si prepara a pubblicare una nuova collezione difirmati da J.R.R.intitolati The Nature of Middle-earth. Il direttore di HarperCollins Chris ...

