F1, Wolff: “In squadra riusciamo a prenderci cura l’uno dell’altro, ambiente sereno” (Di martedì 24 novembre 2020) Tra gli ingredienti del successo della Mercedes, vi è di certo la competenza di Toto Wolff. Il team principal della scuderia tedesca ha concesso una lunga intervista al sito ufficiale della Formula 1, esplicitando alcuni segreti fondamentali per ottenere continuità di risultati: “Io ho un vero interesse per le persone. In squadra ci prendiamo cura l’uno dell’altro e penso che questo si senta. C’è anche un modo per affrontare la pressione. È un ambiente sicuro. Ci possono essere discussioni, questo è molto importante, diversità di opinioni, ma non porta mai ad una situazione in cui litighiamo l’uno con l’altro. Se litighiamo, accade all’inizio e significa che le persone non si adattavano l’una all’altra“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Tra gli ingredienti del successo della Mercedes, vi è di certo la competenza di Toto. Il team principal della scuderia tedesca ha concesso una lunga intervista al sito ufficiale della Formula 1, esplicitando alcuni segreti fondamentali per ottenere continuità di risultati: “Io ho un vero interesse per le persone. Inci prendiamoe penso che questo si senta. C’è anche un modo per affrontare la pressione. È unsicuro. Ci possono essere discussioni, questo è molto importante, diversità di opinioni, ma non porta mai ad una situazione in cui litighiamocon l’altro. Se litighiamo, accade all’inizio e significa che le persone non si adattavano l’una all’altra“. SportFace.

FormulaPassion : #F1 | L'unità d'intenti è la priorità per Toto #Wolff - piedipalmati : comunque in queste settimane ho capito che c'è un uomo che unisce tutte le mie mutuals ed è Toto Wolff manco sapevo chi fosse - fra_f1 : Immaginate domandarsi chi è il più bello in f1 quando esiste Toto Wolff, I can’t - violazz1 : No scusate, 32 voti in più di Wolff, TOTO WOLFF? Che poi non era sul pilota più bello? ?? - meowof_ : Ultimamente sto in fissa sia con Dev Patel che con Alex Wolff e.. niente.. i have a type -

Ultime Notizie dalla rete : Wolff “In Bundesliga, Colonia-Francoforte: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli