Brave New Coin e Band Protocol collaborano per oracoli di prezzo crypto (Di martedì 24 novembre 2020) Brave New Coin e Band Protocol hanno appena deciso di collaborare per utilizzare la rete oracle BandChain per portare i prezzi spot delle criptovalute nell'ecosistema delle applicazioni smart contract. I due prevedono di supportare circa 1.500 crypto asset. Cosa verrà fuori dalla nuova partnership? La tecnologia blockchain ha portato molta innovazione nel mondo, come lo storage immutabile, il calcolo verificabile e altro ancora. Tuttavia, nonostante tutti questi aspetti positivi, è ancora carente quando si tratta di accedere ai dati archiviati al di fuori della rete blockchain. Questo è il motivo per cui sono emersi progetti come Band Protocol, che consentono la creazione on-chain di giochi che includono smart contract, mercati di previsione ...

