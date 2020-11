Acquistare un NAS Storage di rete | a che serve e quanto costa

Leggi su navigaweb

(Di martedì 24 novembre 2020) Quando dobbiamo conservare un gran numero di file e documenti tra PC diversi conviene avere a portata di mano uno spazio comune, a cui tutti i computer possono accedere e conservare efficacemente i dati senza dover lasciare i PC con Windows o i Mac sempre accesi (consumando un sacco di energia elettrica). Questo spazio d'archiviazione comune sullaLAN è chiamato NAS, un dispositivo diin grado di ospitare dei grandi dischi meccanici (almeno 2TB) e di renderli disponibili come cartelle dicondivise per tutti i computer e gli altri dispositivi presenti in. In questa guida vedremo quindi cosa possiamo fare con un NAS, cosa comporta averne uno anche in ambito casalingo (anche se il meglio lo otteniamo in uffici e in ambienti business) e i migliori modelli dasenza spendere ...