Taylor Mega | “Sono stata con Briatore” La reazione della Gregoraci

Protagonista dentro e fuori la casa del GFVIP, Elisabetta Gregoraci e la sua vita privata continuano ad essere argomento di conversazione di moltissimi salotti tv. In particolare Barbara D'Urso ha deciso di fare più chiarezza possibile sui flirt della showgirl e sull'attuale rapporto che la lega all'ex marito Flavio Briatore, che sta cercando di tenersi lontano da ogni tipo di pettegolezzo. Non a caso ha deciso di volare a Dubai con il figlio Nathan Falco. Nel corso della puntata di ieri di Live non è la D'Urso Taylor Mega ha rivelato di aver avuto un flirt con Briatore e che quando la Gregoraci lo ha scoperto, e l'ha incontrata nella hall dell'hotel, l'ha aggredita in un modo ingiustificato: "Ho avuto un episodio con la Gregoraci, ero in un hotel a Milano, io non ...

