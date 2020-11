Sfera Ebbasta batte tutti i record, ma non si libera dei cliché (Di lunedì 23 novembre 2020) Il rapper di Cinisello fa la storia. «Famo$o» è il disco italiano più ascoltato di sempre su Spotify nel giorno di uscita con oltre 16 milioni di stream. La hit con J Balvin al numero 36 della classifica mondiale Leggi su lastampa (Di lunedì 23 novembre 2020) Il rapper di Cinisello fa la storia. «Famo$o» è il disco italiano più ascoltato di sempre su Spotify nel giorno di uscita con oltre 16 milioni di stream. La hit con J Balvin al numero 36 della classifica mondiale

