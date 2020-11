Selvaggia Lucarelli contro il pubblico di Ballando con le Stelle: “Fa scemenze” (Di lunedì 23 novembre 2020) Non le manda a dire, come sempre, Selvaggia Lucarelli che questa volta si scaglia contro il pubblico di Ballando con le Stelle contestando il podio finale Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le Stelle (@BallandoconleStelle) Si è conclusa la quindicesima edizione del programma di Milly Carlucci, Ballando con L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 23 novembre 2020) Non le manda a dire, come sempre,che questa volta si scagliaildicon lecontestando il podio finale Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dacon le(@conle) Si è conclusa la quindicesima edizione del programma di Milly Carlucci,con L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli applaude Roberto Burioni: "Serio e prezioso" Adnkronos Domenica In: Selvaggia Lucarelli contesta la classifica di Ballando con le Stelle

A Domenica In, nella puntata di ieri, sono intervenuti i protagonisti di Ballando con le Stelle. Non solo i ballerini ma anche la giuria tra cui Selvaggia ...

"Ballando ho battuto me stesso" Il trionfo a sorpresa di Gilles

di Barbara Berti "Davvero ho vinto? Mi devo ancora svegliare da questo meraviglioso sogno". Parola di Gilles Rocca (39 anni), l’attore romano trionfatore della 15ª edizione di Ballando con le stelle, ...

