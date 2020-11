"Non mi sono inventato niente, io". A Domenica in il più clamoroso dei colpi bassi contro Elisa Isoardi (Di lunedì 23 novembre 2020) A Domenica In colpo basso di Paolo Conticini contro Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. In collegamento con Mara Venier su Raiun l'attore ha spiegato il suo secondo posto a Ballando con le Stelle, dove si è esibito in coppia con Veera Kinnunen. "Ho tentato di essere più semplice possibile, non inventandomi niente, nessuna storia d'amore, nessuno scoop". Parole impossibili da non associare a uno dei tormentoni rosa delle ultime settimane, quello dell'amicizia "speciale" tra la Isoardi e Todaro appunto, finiti molto spesso sulle copertine dei rotocalchi per motivi non propriamente "tecnici". E i telespettatori della Venier che facevano il tifo per Conticini hanno esultato in maniera scomposta: "Isoardi asfaltata!", dando il via a nuove polemiche. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) AIn colpo basso di Paolo Conticinie Raimondo Todaro. In collegamento con Mara Venier su Raiun l'attore ha spiegato il suo secondo posto a Ballando con le Stelle, dove si è esibito in coppia con Veera Kinnunen. "Ho tentato di essere più semplice possibile, non inventandomi, nessuna storia d'amore, nessuno scoop". Parole impossibili da non associare a uno dei tormentoni rosa delle ultime settimane, quello dell'amicizia "speciale" tra lae Todaro appunto, finiti molto spesso sulle copertine dei rotocalchi per motivi non propriamente "tecnici". E i telespettatori della Venier che facevano il tifo per Conticini hanno esultato in maniera scomposta: "asfaltata!", dando il via a nuove polemiche.

