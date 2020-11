Natale 2020, atteso nuovo Dpcm a dicembre “con lievi riaperture” (Di lunedì 23 novembre 2020) Ci si attende un nuovo Dpcm all’inizio di dicembre con un cauto allentamento delle strette in vista di Natale 2020, le possibili novità. A Natale 2020 in molti si augurano un allentamento delle misure anti contagio. I membri della comunità medico scientifica italiana non sono però dello stesso avviso. Mostrare una maggiore permissività rispetto alle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 23 novembre 2020) Ci si attende unall’inizio dicon un cauto allentamento delle strette in vista di, le possibili novità. Ain molti si augurano un allentamento delle misure anti contagio. I membri della comunità medico scientifica italiana non sono però dello stesso avviso. Mostrare una maggiore permissività rispetto alle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

stefanoepifani : Con un tasso percentuale di morti rispetto alla popolazione doppio di quello degli Stati Uniti, la morte dei malati… - LaStampa : Covid, il Cts: “Controlli e sanzioni per lo shopping di Natale, altrimenti terza ondata a gennaio' - enpaonlus : L’abete abbattuto per l’albero di Natale di New York era la casa di una civetta sopravvissuta ai 270 …… - spinassunta : RT @gabrillasarti2: Anche il Natale cancellato in nome dell'islam, sono anni che ci provano !! Moschea, 100 islamici assembrati senza masc… - NPaguni : RT @sabripillot: Questo 2020 mi sta portando via d'un tratto persone che avrei potuto avere ancora accanto e a cui lego ricordi di gioia e… -