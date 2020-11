Napoli-Milan, gomitata Ibrahimovic: il VAR dice no, ma cos’è successo? (Di lunedì 23 novembre 2020) La gomitata di Ibrahimovic, giudicata regolare dal Var, continua a far storcere il naso in casa Napoli. Stoccata di Gattuso nel post gara: “Sembrava Mike Tyson“. Il Milan sbanca il San Paolo e si conferma capolista della Serie A. Secco 3-1 ai danni del Napoli con Zlatan Ibrahimovic protagonista assoluto della sfida. Due gol, prestazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 23 novembre 2020) Ladi, giudicata regolare dal Var, continua a far storcere il naso in casa. Stoccata di Gattuso nel post gara: “Sembrava Mike Tyson“. Ilsbanca il San Paolo e si conferma capolista della Serie A. Secco 3-1 ai danni delcon Zlatanprotagonista assoluto della sfida. Due gol, prestazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

