Manchester City, niente Messi per Guardiola: età e ingaggio non convincono la dirigenza (Di lunedì 23 novembre 2020) niente Lionel Messi per Pep Guardiola. Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk il Manchester City avrebbe definitivamente abbandonato la pista che porterebbe alla Pulce. Difficile ipotizzare il passaggio di Messi in Premier League dinnanzi a due fattori che non convincono la dirigenza dei Citizens. Il primo riguarda l'età, 33 anni, il secondo è lo sforzo economico necessario sia per l'ingaggio che per il cartellino. Sempre secondo Sky Sports, infatti, l'operazione Messi costerebbe al City 100 milioni a stagione. SportFace.

