“Io mi dissocio da quello che dici!”. Non è l’arena, Fabrizio Corona si spinge un po’ troppo oltre e Massimo Giletti prende le distanze. E spunta il nome di un grande vip (Di lunedì 23 novembre 2020) È successo un po’ di tutto nella puntata di “Non è l’arena” di domenica 22 novembre. Quasi in difficoltà, ma gongolante, Massimo Giletti che dopo quello della sanità calabra, affronta il terrificante caso di Alberto Genovese del 10 ottobre scorso. Il PR Daniele Leali, amico di Genovese, si assolve: “Non avrei mai immaginato che Alberto potesse fare una cosa del genere. Io non c’ero”, ma Saverio Macrì, difensore della vittima: “Presenterò querela per gli audio resi pubblici”. Omertà del bodyguard che piantonò la porta della camera da letto dove si stava consumando l’abuso inumano e crudele. Tutti sono d’accordo su una cosa, quella della ragazza è una vita interrotta a 18 anni o poco più. I ricordi che riaffiorano facendo male al pari della violenza fisica. La giustificazione vile di Genovese “ero sotto l’effetto della ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) È successo un po’ di tutto nella puntata di “Non è” di domenica 22 novembre. Quasi in difficoltà, ma gongolante,che dopodella sanità calabra, affronta il terrificante caso di Alberto Genovese del 10 ottobre scorso. Il PR Daniele Leali, amico di Genovese, si assolve: “Non avrei mai immaginato che Alberto potesse fare una cosa del genere. Io non c’ero”, ma Saverio Macrì, difensore della vittima: “Presenterò querela per gli audio resi pubblici”. Omertà del bodyguard che piantonò la porta della camera da letto dove si stava consumando l’abuso inumano e crudele. Tutti sono d’accordo su una cosa, quella della ragazza è una vita interrotta a 18 anni o poco più. I ricordi che riaffiorano facendo male al pari della violenza fisica. La giustificazione vile di Genovese “ero sotto l’effetto della ...

