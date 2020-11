Covid, picco di contagiosità nei primi 5 giorni: dopo 9 cala il rischio infezione (Di lunedì 23 novembre 2020) Secondo uno studio britannico, il picco di contagiosità al Covid-19 ricadrebbe entro i primi cinque giorni dall’infezione. Passato il nono giorno pare che i pazienti non siano più contagiosi. Come avevamo riportato un paio di giorni fa, secondo quanto emerso da uno studio americano condiviso dai Cdc statunitensi, il più della metà dei contagi da L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 23 novembre 2020) Secondo uno studio britannico, ildial-19 ricadrebbe entro icinquedall’. Passato il nono giorno pare che i pazienti non siano più contagiosi. Come avevamo riportato un paio difa, secondo quanto emerso da uno studio americano condiviso dai Cdc statunitensi, il più della metà dei contagi da L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Palermo in Movimento. Bollettino di attività e annunci della redazione palermitana di Pressenza a cura di Toni Cusano ...

Secondo uno studio britannico, il picco di contagiosità al Covid-19 ricadrebbe entro i primi cinque giorni dall’infezione. Passato il nono giorno pare che i pazienti non siano più contagiosi. Come ...

