Classifica più ricchi del mondo 2020: patrimonio e quanto guadagnano (Di martedì 24 novembre 2020) La Classifica dei più ricchi del mondo si aggiorna periodicamente anche grazie ai rally azionari delle aziende. È il caso di Elon Musk, che grazie a Tesla (441,61 dollari per azione) di cui possiede il 21% delle azioni, ha guadagnato in un solo giorno 6,3 miliardi di dollari, arrivando così a un patrimonio complessivo di 97 miliardi di dollari. In quest’anno Musk ha scalato la Classifica dei più ricchi del mondo, passando dalle 35° posizione al 4° posto, a un passo dal podio. Dal gradino più basso, occupato da Bill Gates, ci sono dopotutto “solo” 8 miliardi di dollari. Segui Termometro Politico su Google News Classifica più ricchi del mondo Forbes 2020: le prime dieci posizioni Al ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 24 novembre 2020) Ladei piùdelsi aggiorna periodicamente anche grazie ai rally azionari delle aziende. È il caso di Elon Musk, che grazie a Tesla (441,61 dollari per azione) di cui possiede il 21% delle azioni, ha guadagnato in un solo giorno 6,3 miliardi di dollari, arrivando così a uncomplessivo di 97 miliardi di dollari. In quest’anno Musk ha scalato ladei piùdel, passando dalle 35° posizione al 4° posto, a un passo dal podio. Dal gradino più basso, occupato da Bill Gates, ci sono dopotutto “solo” 8 miliardi di dollari. Segui Termometro Politico su Google NewspiùdelForbes: le prime dieci posizioni Al ...

ZZiliani : Per chi ama lo sport e il calcio regolare, quello che da anni non riusciamo più a vedere in Italia, ricordo come do… - giomalago : Che #NazionaleCiclismo agli #EuroTrack20 di Plovdid: 3° posto nella classifica generale con 14 podi, più di tutti,… - emobinsung : @hwanlino BACK DOOR #8 NELLA CLASSIFICA BEST SONGS DEL 2020 SECONDO IL TIME + GODS MENU CANZONE PIÙ STREAMMATA DI UN BG della 4th GEN !!!!!! - _jiminsjamss_ : aspetto la classifica di @multifandomxway più dei grammy - alloraokay : @chiamamiemme aaaa mi ero incantata e ho messo tutti su quel lato, quando lo continuo ti metto più in alto e con la… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica più Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it