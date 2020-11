Yari Carrisi e Thea Mantra | «Il nostro amore non è un caso»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 22 novembre 2020) Ad Otranto ha appena finito di piovere, e le valli di ulivi intorno sono ancora più affascinanti. «La pioggia battente ha la sua bellezza, e poi quando il cielo si apre tutto cambia colore, è uno spettacolo», racconta dall’altro lato della cornetta Yari Carrisi. Quarantasette anni, figlio di Al Bano e Romina Power, nipote di Tyrone Power, cresciuto giramondo e libero da etichette. Chitarrista, autore di canzoni, con alle spalle decine di collaborazione, da Sean Lennon a Jovanotti. Seduta accanto a lui oggi c’è Thea Crudi, 32 anni, conosciuta come Thea Mantra, cantante olistica italo-finlandese, maestra di mantra e meditazione, appassionata di yoga. Si sono conosciuti lo scorso giugno, convivono e suonano insieme da allora. E a guardarli uno accanto all’altra è impossibile non fare paragoni, che loro – giustamente – non rifuggono. Finché Dpcm l’hanno permesso, Yari e Thea si sono esibiti insieme: lui chitarra, harmonium indiano e voce, lei harmonium, campane tibetane e voce. Il loro repertorio? Mantra dell’Himalaya e canzoni della cultura Peace Love Meditation, titolo del loro ultimo lavoro ancora in divenire. «Pace, amore e meditazione, vogliamo diffondere questo messaggio», spiega Yari. «Significa questo stare insieme, essere compagni di viaggio, condividere la stessa energia».