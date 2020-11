Uomini e Donne, Veronica parla del presunto rapporto intimo con Nicola “Colpa di mio padre” (Di domenica 22 novembre 2020) Tra le vicende che hanno appassionato maggiormente i telespettatori del trono over di Uomini e Donne c’è, sicuramente, quella che riguarda Veronica e Nicola. Quest’ultimo, nella sua ultima apparizione nel programma, ha dichiarato di aver fatto l’amore con la De Nigris. La dama, dal canto suo, si è mostrata visibilmente imbarazzata ed ha negato le affermazioni del suo interlocutore. A distanza di un po’ di tempo, però, il magazine del programma è riuscito a raggiungere i diretti interessati e a strappare loro delle confidenze. Intervista a Veronica su Uomini e Donne Magazine In un’intervista con Uomini e Donne Magazine, Veronica e Nicola hanno fatto delle confessioni in merito al loro ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 22 novembre 2020) Tra le vicende che hanno appassionato maggiormente i telespettatori del trono over dic’è, sicuramente, quella che riguarda. Quest’ultimo, nella sua ultima apparizione nel programma, ha dichiarato di aver fatto l’amore con la De Nigris. La dama, dal canto suo, si è mostrata visibilmente imbarazzata ed ha negato le affermazioni del suo interlocutore. A distanza di un po’ di tempo, però, il magazine del programma è riuscito a raggiungere i diretti interessati e a strappare loro delle confidenze. Intervista asuMagazine In un’intervista conMagazine,hanno fatto delle confessioni in merito al loro ...

virginiaraggi : Questa mattina ho partecipato alla presentazione della cartella filatelica celebrativa per i 150 anni della presenz… - MinisteroDifesa : #21novembre Oggi si celebra la Virgo Fidelis, Patrona dei @_Carabinieri_ Auguri alle donne e agli uomini della Ben… - matteosalvinimi : #Salvini: Lenticchie con i VERMI alla Polizia penitenziaria. Non so se sia una nuova specialità, ma dare alle nostr… - cla__74 : RT @NadiaPasticcio: Durante un rapporto sessuale solo il 25-30% delle donne raggiunge l'orgasmo. Gli uomini dovrebbero riflettete su quest… - vojdgregorelli : bene amici di twitter, ecco le domande. •chi sono i tuoi protetti? •donne preferite della casa? •uomini preferit… -