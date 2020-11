Speranza: "Numeri ancora imponenti. Non c'è alternativa ai sacrifici" (Di domenica 22 novembre 2020) "La situazione è molto seria e non può essere sottovalutata. I Numeri ci devono far riflettere". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza a 'Che tempo che fa'. "Da due settimane c'è in ogni caso un'inversione di tendenza. Le misure che abbiamo attuato" sulla 'zonizzazione' "stanno dando i primi effetti ma non sono ancora sufficienti. Bisogna resistere e tener duro", aggiunge. "Sono ancora Numeri imponenti, sarebbe un errore grave abbassare la guardia. Non c'è alternativa ai sacrifici" derivati dalle misure restrittive, aggiunge. "Dovremo valutare i dati dei prossimi giorni. E' comprensibile che un territorio voglia uscire dalla zone rosse, ma scegliamo con grande prudenza i prossimi passaggi", ha osservato Sperazna. "L'Rt deve ... Leggi su agi (Di domenica 22 novembre 2020) "La situazione è molto seria e non può essere sottovalutata. Ici devono far riflettere". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Robertoa 'Che tempo che fa'. "Da due settimane c'è in ogni caso un'inversione di tendenza. Le misure che abbiamo attuato" sulla 'zonizzazione' "stanno dando i primi effetti ma non sonosufficienti. Bisogna resistere e tener duro", aggiunge. "Sono, sarebbe un errore grave abbassare la guardia. Non c'èai" derivati dalle misure restrittive, aggiunge. "Dovremo valutare i dati dei prossimi giorni. E' comprensibile che un territorio voglia uscire dalla zone rosse, ma scegliamo con grande prudenza i prossimi passaggi", ha osservato Sperazna. "L'Rt deve ...

