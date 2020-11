Open di Las Rozas, trionfa la coppia spagnola Gemma Triay-Lucia Sainz (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA - trionfa la coppia spagnola Gemma Triay e Lucia Sainz all' Open di Las Rozas , decima ed ultima tappa del World Padel Tour prima del Master finale a Minorca di Dicembre. Terza vittoria ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA -laall'di Las, decima ed ultima tappa del World Padel Tour prima del Master finale a Minorca di Dicembre. Terza vittoria ...

PadelReview : Chingotto e Tello dominano Lebron e Galan e vincono il Las Rozas Open 2020 - PadelReview : WPT Las Rozas Open: la diretta streaming delle semifinali (sessione pomeridiana)

Nel torneo femminile spagnolo le due coppie italiane approdano alle qualificazioni. Eliminate la Stellato e la Tommasi ...

José Solano, la rivelazione di Alicante dà forfait a Las Rozas

Così il giovane andaluso su Instagram: "Soffro di un edema osseo al polso, non ci sarò nell'ultima tappa del World Padel Tour. Il lato negativo dello sport stavolta è toccato a me" ...

