La Campania in soccorso di Crotone: partono gli aiuti (Di domenica 22 novembre 2020) La Calabria e soprattutto il Crotonese è stato colpito ieri da un violento nubifragio, dove un centinaio di famiglie sono ancora sfollate e ospitate in strutture turistiche. La situazione è ancora critica e continua a piovere, anche se meno intensamente di ieri. Così è partita la “colonna mobile” della Campania in soccorso delle popolazioni colpite L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 22 novembre 2020) La Calabria e soprattutto ilse è stato colpito ieri da un violento nubifragio, dove un centinaio di famiglie sono ancora sfollate e ospitate in strutture turistiche. La situazione è ancora critica e continua a piovere, anche se meno intensamente di ieri. Così è partita la “colonna mobile” dellaindelle popolazioni colpite L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

dariocurcio5 : #22novembre Alluvione a #Crotone. 40 volontari del @DPCgov della @Reg_Campania sono partiti alla volta della… - filipponico1962 : @XMpraedicta @grotondi @franco_sala Inutile allegare slides i dati o sono veritieri o sono confutati Possibile che… - dariocurcio5 : Pronto soccorso per i pazienti non covid. Creato percorso con accesso differenziato. Salvato l'ospedale di Nola. Co… - Scisciano : Campania, Iovino (M5S):”Un pronto soccorso per i pazienti no Covid, salvo l’ospedale di Nola”: Il deputato: “Nuovo… - trekking_tv : #Sarno, #Blitz dei #carabinieri al #Prontosoccorso dell'#ospedale per l'#emergenza #Covid-19. La #denuncia dell'eur… -