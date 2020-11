J-Ax a Verissimo svela il suo dolore segreto la Toffanin si commuove

Leggi su people24.myblog

(Di domenica 22 novembre 2020) Il rapper J-Ax durante l’intervista con laha parlato di un momento delicato che ha appena attraversato. «Con il lockdown ho iniziato a soffrire di una depressione light per la situazione che stiamo vivendo. Tuttora combatto questa forma di depressione. Ho pensato che avrei voluto essere un medico per aiutare di più, ma in tanti mi hanno scritto dicendo che la musica ha dato loro conforto». E continua: «Nel periodo del lockdown, ho scelto il silenzio perché sensibilizzare a rispettare le regole da una casa grande, mentre ci sono famiglie che vivono, in mini appartamenti non mi sembrava opportuno. Mi sono un po’ chiuso, mi hanno tirato fuori i miei produttori per tornare a fare canzoni. La musica mi ha salvato più volte dalle sabbie mobili, anche stavolta».