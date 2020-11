Gilles Rocca: dalla lite tra Bugo e Morgan alla vittoria di Ballando Con Le Stelle (Di domenica 22 novembre 2020) Gilles Rocca e Lucrezia Lando hanno vinto questa edizione di Ballando Con Le Stelle, edizione che sicuramente verrà ricordata per via delle numerose sventure che hanno interessato il programma di Milly Carlucci, a causa della pandemia e dei vari infortuni durante la gara. Nonostante gli imprevisti, la conduttrice non si è lasciata abbattere e con la sua leggendaria professionalità ha portato a termine il lavoro, con ottimi risultati. Nella puntata finale, Alessandra Mussolini si è classificata terza, mentre Paolo Conticini ha raggiunto il secondo posto. Il vincitore è stato dunque Gilles Rocca, attore divenuto popolare a Febbraio grazie al Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Tutti ricorderete la celebre lite sul palco che ha coinvolto Bugo e ... Leggi su trendit (Di domenica 22 novembre 2020)e Lucrezia Lando hanno vinto questa edizione di Bndo Con Le, edizione che sicuramente verrà ricordata per via delle numerose sventure che hanno interessato il programma di Milly Carlucci, a causa della pandemia e dei vari infortuni durante la gara. Nonostante gli imprevisti, la conduttrice non si è lasciata abbattere e con la sua leggendaria professionalità ha portato a termine il lavoro, con ottimi risultati. Nella puntata finale, Alessandra Mussolini si è classificata terza, mentre Paolo Conticini ha raggiunto il secondo posto. Il vincitore è stato dunque, attore divenuto popolare a Febbraio grazie al Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Tutti ricorderete la celebresul palco che ha coinvoltoe ...

TerlizziGerard3 : RT @tempoweb: Gilles Rocca e Lucrezia Lando trionfano a #BallandoConLeStelle. Poi spunta il gran ballo della #Raggi ai #ForiImperiali @giad… - heyforbey : gilles rocca in tv, uno che scappa via dal palco. siamo tornati a febbraio e abbiamo vissuto di nuovo sanremo #ballandoconlestelle - sticazzimelrose : Gilles Rocca versione drag in Pirandello drag 2013 #BallandoConLeStelle - bernairama : RT @Trash___Boy: Ricordiamoci che, se non fosse stato per Morgan, Gilles Rocca non avrebbe, molto probabilmente, partecipato a #BallandoCon… - lovingkiedis : MORGAN OLTRE CHE BUGO HA RESO FAMOSO ANCHE GILLES ROCCA IL TUTTO REGALANDOCI LA PERLA PIÙ TRASH DI SEMPRE -