Crolla un ponte | continua l’allerta meteo | «Restate a casa»

Leggi su howtodofor

(Di domenica 22 novembre 2020) Il video a fine articolo. Più di 100 vigili del fuoco sono al lavoro con squadre fluviali, sezioni operative e mezzi anfibi nella zona dell'Alto Jonio, tra Crotone e Cosenza, per il maltempo che da venerdì notte ha causato allagamenti e danni d'acqua in diversi comuni delle due province. Centoquaranta gli interventi effettuati a Crotone, 60 a Cosenza, in particolare nei comuni di Corigliano, Rossano e Schiavonea: 40 persone sono state evacuate con i gommoni delle squadre fluviali per gli allagamenti sul lungomare di Schiavonea. (..) A Melissa, intanto, in provincia di Crotone, unha ceduto alle piogge ed èto. Secondo quanto si é appreso, non ci sono feriti perché non risultano persone coinvolte nel crollo. «Permane l'allerta per tutta la giornata. Restare a». Lo comunica via ...