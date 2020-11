Covid Alto Adige, solo 1% positivi allo screening di massa (Di domenica 22 novembre 2020) Scende ulteriormente a 1,0% la percentuale dei positivi allo screening di massa in corso da venerdì in Alto Adige. Ieri sera era la percentuale era 1,3. Alle ore 10 di domenica si sono già sottoposti al tampone rapido 269.901 cittadini, dei quali 2.626 sono risultati contagiati. I tamponi a tappeto, che vengono effettuate in 116 Comuni, dove sono state allestite 600 linee di test, proseguono tutta la giornata fino alle ore 18. L'obiettivo indicato dai responsabili del progetto è di 350.000 test, ovvero il 70% della popolazione Altoatesina. (CORONAVIRUS LIVEBLOG - SPECIALE). - "Siamo molto soddisfatti per la grande partecipazione allo screening di massa, che va oltre alle nostre aspettative. Si tratta di un grande segno ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 22 novembre 2020) Scende ulteriormente a 1,0% la percentuale deidiin corso da venerdì in. Ieri sera era la percentuale era 1,3. Alle ore 10 di domenica si sono già sottoposti al tampone rapido 269.901 cittadini, dei quali 2.626 sono risultati contagiati. I tamponi a tappeto, che vengono effettuate in 116 Comuni, dove sono state allestite 600 linee di test, proseguono tutta la giornata fino alle ore 18. L'obiettivo indicato dai responsabili del progetto è di 350.000 test, ovvero il 70% della popolazioneatesina. (CORONAVIRUS LIVEBLOG - SPECIALE). - "Siamo molto soddisfatti per la grande partecipazionedi, che va oltre alle nostre aspettative. Si tratta di un grande segno ...

