Considerare uno scatto di Letizia Battaglia "osceno" e "inaccettabile" è incomprensibile

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 22 novembre 2020) Una foto difa “scandalo”. Scattata a Piazza Pretoria, lo stesso luogo dove appare seduto Garibaldi nel dagherrotipo della presa di Palermo, sullo sfondo la Fontana della Vergogna. Nel nostro caso, troviamo una Lamborghini gialla, fa da sfondo a una bambina, capelli rossi, seduta su una poltroncina di fortuna. Una Lamborghini gialla in luogo di Garibaldi (lì, un tempo, a riposarsi d’ogni fatica per la conquista dell’unità d’Italia, come racconta il cronista Alexandre Dumas) e la facciata del Palazzo del Comune, con le sue lapidi. Su questo, perfino le pizzute reazioni di istituzioni, femministe e altri ancora. Si reputa forse “” che gli scatti dipossano, per committenza, innalzare a maggior gloria una Lamborghini e non l’insieme della città ...